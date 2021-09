Consegnata la petizione on line "Garantiamo il diritto allo studio agli studenti sammarinesi" alla Reggenza

In data odierna abbiamo consegnato la lettera, firmata oltre 2000 volte, agli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

Cogliamo l’occasione per ringraziare le Loro Eccellenze, che hanno preso in carico le nostre richieste, le quali verranno presentate al Congresso di Stato e al Consiglio Grande e Generale.

Durante l’incontro abbiamo avuto modo di affrontare diversi temi legati alla questione Green Pass e siamo stati aggiornati sull’attuale stato delle trattative con l’Italia.

La Reggenza ci ha rassicurati sul futuro che ci aspetta, illustrandoci i rapporti tenuti con le più alte istituzioni della Repubblica Italiana e sulle prospettive che si presentano per i sammarinesi vaccinati con Sputnik V.

Auspichiamo la registrazione del vaccino russo da parte di EMA, alla luce degli studi scientifici ormai giunti a conclusione, di cui anche San Marino è stato partecipe.

Se questa non avverrà entro il termine del 15 ottobre, il Governo italiano dovrebbe almeno provvedere a prorogare la deroga prevista dall’art.6 del decreto attualmente in vigore.

Prendiamo atto anche delle altre iniziative che in questi giorni hanno coinvolto la cittadinanza sul tema degli universitari. Innanzitutto l’intervista fatta da GDC al Segretario Andrea Belluzzi, che ci informa della circolare che il Ministero dell’Università italiano ha inviato agli atenei, in cui si sottolineano le disposizioni da attuare nei confronti degli studenti sammarinesi.

Buone notizie sembrano arrivare anche da una delegazione di studenti che giovedì scorso ha incontrato i Segretari Beccari, Ciavatta e Belluzzi, i quali hanno confermato ciò che ci è stato riferito dalla Reggenza.

A margine dell’attività relativa alla petizione, vorremmo comunicare la nostra soddisfazione nell’aver visto una così calda partecipazione degli universitari di San Marino, e probabilmente delle loro famiglie, i quali si stanno organizzando per rimanere aggiornati sugli ulteriori sviluppi della vicenda.

La nascita spontanea delle iniziative che abbiamo qui richiamato, l’interesse che ci sta rivolgendo la stampa nazionale e italiana, i messaggi di supporto da parte della cittadinanza, sono tutti indicatori di quanto la nostra comunità sappia essere unita nel momento del bisogno. Proprio per questo ci sentiamo di chiedere di mantenere alta l’attenzione e di preferire un rigoroso scetticismo al posto del semplice ottimismo, cosicché potremo difendere al meglio il nostro diritto allo studio.

Vogliamo anche sottolineare l’orgoglio di aver constatato, una volta di più, quanto il nostro sistema istituzionale sia effettivamente una democrazia, in cui il cittadino si può sentire accolto e ascoltato dai rappresentanti delle istituzioni come storicamente è avvenuto in passato e come ci auguriamo avvenga ed avverrà sempre.









Comunicato stampa

Nicola Morganti

Amedeo Rossi