Coronavirus: solidarietà alla Repubblica della Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino è estremamente grata all’Ambasciatore Omar Alshamsi e a tutto lo staff Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma e ha l'onore di porgere un sentito ringraziamento a nome di tutto l’Esecutivo al Governo degli Emirati Arabi Uniti e a Sua Altezza lo sceicco Hamdan bin Zayed Al Nahyan, Presidente della Mezzaluna Rossa degli Emirati, per un gesto che si inserisce nelle già ampie collaborazioni bilaterali tra i due Paesi amici e nel più esteso scenario di cooperazione internazionale nella lotta al COVID-19. L’Organizzazione della Mezzaluna Rossa degli Emirati Arabi Uniti (Emirates Red Crescent), su iniziativa del Governo emiratino, ha infatti inserito per la prima volta il nostro Paese in un programma di distribuzione di capi di abbigliamento a famiglie in difficoltà, che sarà portato avanti con il supporto della Caritas di San Marino. L’iniziativa è stata presentata nella mattinata al Segretario di Stato Luca Beccari, a Palazzo Begni, dal Primo Segretario dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma Muhand Alnaqbi, alla presenza dell'Ambasciatore di San Marino presso gli Emirati Arabi Uniti, Mauro Maiani. Successivamente, la Delegazione emiratina si è recata presso la sede della Caritas a Casa San Michele per assistere all’arrivo dei materiali donati alla Repubblica. che si stima possano sostenere diverse centinaia di nuclei familiari. Il numero dei sammarinesi in difficoltà è purtroppo aumentato nell’ultimo periodo a causa della pandemia da COVID-19 e delle relative gravi ripercussioni sull’economia globale e locale. Ogni gesto di solidarietà internazionale è pertanto accolto con i migliori auspici e ringraziamenti, nell’ottica di una sempre maggiore interconnessione istituzionale volta al benessere della collettività e alla comune ripartenza. È possibile avere maggiori informazioni sulle modalità di distribuzione del materiale contattando la sede della Caritas a Casa San Michele, Strada La Ciarulla, 124 – 47893 Borgo Maggiore (tel. 0549-901854).