“Dona la tua freccia”, una nuova missione di beneficenza di Marlù a supporto del Reparto di Cardiologia e Pediatria dell’Ospedale di Stato di San Marino

Si è concluso ieri il Campionato di Tiro Con L’arco Fiarc 3D Indoor che dopo 8 anni è tornato nella Repubblica di San Marino, portando sul Titano oltre 400 arcieri provenienti da tutta Italia. La competizione, promossa dalla Federazione Arcieri Tiro di Campagna e di Tiro con l'Arco con il gruppo dei Lunghi Archi, ha visto la partecipazione dell’azienda Marlù come main sponsor, che si è fatto promotore dell’iniziativa di beneficienza “Dona la tua freccia” all’interno della manifestazione con il coinvolgimento del Reparto di Cardiologia e Pediatria dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino. “Dona la tua freccia” si inserisce nelle iniziative #MarlùRicaricAmore, il format attraverso il quale il marchio trasforma simbolicamente sportivi, giovani talenti e non solo, in frecce che sceglieranno di supportare con la loro donazione una valida causa solidale, per trasmettere il messaggio che piccoli gesti, insieme, formano un grande valore. Attraverso una suggestiva esperienza di gioco multimediale, gli arcieri hanno contribuito con Marlù a raccogliere la somma di 3000 euro che è stata devoluta in beneficienza ai Reparti di Cardiologia e Pediatria a supporto del Progetto Repubblica Cardioprotetta, attivo da diversi anni sul territorio sammarinese. La dottoressa Laura Viola, Primario del reparto di Pediatria dell’ospedale di Stato di San Marino dichiara: “Salvare una vita in caso di arresto cardiaco dipende da una azione di comunità, dal fatto che ognuno di noi sappia esattamente cosa fare in caso di emergenza. Proprio per questo è estremamente importante e significativo il coinvolgimento delle scuole per incentivare l’educazione all’emergenza già dalla più tenera età. Un ringraziamento particolare va a Marlù e a tutti i promotori di questa iniziativa, che grazie alla donazione ci aiuteranno ad ampliare le attività rivolte alla popolazione pediatrica cardioprotetta e a garantire avanguardia e sensibilizzazione su questo importante tema di prevenzione”. Marlù, che costantemente mostra interesse per la promozione di iniziative del territorio, ha dunque portato a termine una nuova e valorosa missione di beneficienza che andrà ad unirsi ai contributi di altre missioni collegate a manifestazioni sportive per supportare il reparto. Marta Fabbri, direttore marketing di Marlù commenta: “Con orgoglio, insieme alle mie sorelle sposiamo questo progetto educativo e informativo di grande valore che verrà attuato nelle scuole. Da 20 anni, il nostro modo di fare impresa si basa su azioni che possano responsabilizzare le persone e soprattutto i ragazzi più giovani, con l’obiettivo di portare un contributo positivo nella comunità in cui viviamo. Finanziare il Progetto Repubblica Cardioprotetta e concentrare le nostre risorse ed energie in questa iniziativa, significa dunque continuare ad abbracciare i nostri valori aziendali. Lo sport è amicizia, condivisione e protezione del cuore e siamo felici di essere vicini alle buone cause del nostro Paese organizzando iniziative benefiche che coinvolgono lo sport”.

c.s. Marlù