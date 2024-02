Donazione di 1060 euro del Roma Club Rimini all’Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Infermi

Questa mattina una delegazione del ‘Roma Club Rimini – Ariminum’ si è recata in visita al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Rimini per consegnare un assegno che attesta la donazione di 1060 euro, somma raccolta tra i propri associati in occasione della cena di fine anno che ha ottenuto anche il patrocinio del Comune di Rimini. I dirigenti del club sono stati ricevuti dalla dottoressa Roberta Pericoli, direttrice dell’Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi. “Come Roma Club Rimini – Ariminum abbiamo colto con entusiasmo questa possibilità, testimoniata dal successo della raccolta fondi svolta tra i nostri iscritti e sostenitori – hanno spiegato i dirigenti presenti in ospedale – Siamo davvero onorati di poter dare un contributo tangibile a chi si adopera con professionalità, passione ed amore a fornire cure, supporto e speranza ai bambini ammalati”. Si tratta della prima iniziativa a carattere benefico messa in campo dal sodalizio di tifosi della squadra della Capitale, che si inserisce in una serie di attività programmate che prevede ulteriori interventi filantropici. “Il nostro più sentito ringraziamento, anche a nome dell’Ausl Romagna, dell’équipe medico infermieristica e soprattutto dei piccoli pazienti, va ai componenti del Roma Club Rimini per questa donazione che andrà a sostenere le attività del reparto dedicate ai giovanissimi”, le parole della dottoressa Pericoli.

cs Ausl Romagna