Fermare il conflitto in Ucraina: sabato 26 febbraio marcia per la pace organizzata dalla CSU

La CSU invita tutta la cittadinanza, le forze politiche, le associazioni, a partecipare alla marcia per la pace, per fermare il conflitto in Ucraina, in programma Sabato 26 febbraio, con ritrovo alle ore 16.00 a San Marino Città presso il Bar Carlo (Parcheggio n. 2), e alle 16.15 partenza del corteo per le vie del centro storico fino a Piazza della Libertà. Una manifestazione in difesa della pace, per chiedere la cessazione delle ostilità tra la Russia e l'Ucraina, e per impedire una ulteriore escalation del conflitto, dopo che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio l'esercito russo ha attaccato il territorio ucraino. Una guerra che ha già provocato morti e distruzione, e che rischia di assumere proporzioni ben più grandi, coinvolgendo anche le alleanze militari internazionali. Chiediamo al Governo e ai canali diplomatici della RSM di attivarsi presso le sedi internazionali per fermare la guerra, ridurre la tensione e promuovere un accordo politico tra tutte le parti. Vogliamo lasciare a voi giovani un futuro senza conflitti; pertanto vi invitiamo calorosamente a partecipare. Per dare più forza a questa richiesta di pace, per dare sostegno alla via del dialogo e della diplomazia, e per impedire che l'Europa possa diventare teatro di un nuovo sanguinoso conflitto armato, la CSU invitta tutti i cittadini a prendere parte alla marcia di sabato 26 febbraio. Mai più guerre! Né in Europa, né in nessun'altra parte del mondo! Chi può porti la bandiera della pace e/o simboli pacifisti.

Cs CSU