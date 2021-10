“I CARE” la cura è il nuovo nome della Pace!

Domenica 10 ottobre saranno 60 anni dalla prima Marcia per la Pace Perugia-Assisi organizzata da Aldo Capitini. La Marcia, che si svolge ogni 2 anni, ha un grandissimo valore etico e sociale. Quest’anno sarà dedicata a Gino Strada, scomparso qualche mese fa, per ricordare il suo impegno per la cura dell’altro, la cura gratuita in condizioni difficili, di guerra e di privazioni. Prendersi cura degli altri, infatti, è il primo passo verso la pace, una pace che parte dal singolo e arriva a tutta la società. Oltre al ricordo di Gino Strada attraverso la testimonianza della figlia Cecilia, saranno presenti alla tappa finale della Rocca di Assisi, tra gli altri, Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, artefice di un sistema di accoglienza dei migranti che ha commosso il mondo e per il quale è stato recentemente condannato in primo grado ad una pena sproporzionata che ha suscitato grande sgomento, e Zakia Seddiki, moglie dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, assassinato in circostanze ancora non chiare nel febbraio scorso. Tutte persone che hanno considerato la cura degli altri in primo piano nella loro vita. Alla Rocca di Assisi ci parleranno delle esperienze di cura di EMERGENCY, di ResQ - People saving people, di Riace e dell'associazione Mamasofia ong e di molto altro. Domenica saremo in tanti e tante! Anche la Repubblica di San Marino sarà presente alla Marcia. L’Associazione Attiva-Mente ha organizzato la partecipazione con diverse auto e pulmini, alcuni posti sono ancora disponibili. Per info contattare il numero 337 1010500

cs Attiva-Mente