I Cenacoli officine dei saperi e delle relazioni green

Si è svolto martedì scorso presso il Podere Lesignano, il quinto Cenacolo della Sostenibilità, iniziativa ideata e curata dal Green Festival Montefeltro e San Marino. Tema della serata sono state le energie rinnovabili e nello specifico il fotovoltaico, argomento sapientemente introdotto da Marco Polazzi del Gruppo Ubisol, azienda riminese nata nel 2006 e attualmente leader a livello nazionale nel settore del fotovoltaico ad uso civile e industriale. E così, fra una portata culinaria e un’altra - caratteristica del cenacolo è quella di essere un vero e proprio convivio con i tavoli disposti a ferro di cavallo per favorire lo scambio e gli interventi dei presenti -, è stata la volta di Gabriele Geminiani, patron del Green Festival, che ha anticipato i temi e gli ospiti del Green Festival Montefeltro 2023, fra cui il divulgatore scientifico Mario Tozzi. Presenti numerosi imprenditori del territorio e persone impegnate sui fronti dell’ambiente e del sociale. “Il senso dei Cenacoli, è quello di approfondire e sviscerare argomenti sulla sostenibilità, specie quelli in continua evoluzione – puntualizza Gabriele Geminiani - e al contempo di creare una possibilità di confronto fra cittadini impegnati negli ambiti del sociale e dell’ambiente”. Quello di costituire un nucleo di persone impegnate che, una volta consolidato si vada allargando e dia forma a iniziative e a progetti ambientali, è il vero senso dei cenacoli. Così come di consentire l’incontro fra imprenditori virtuosi portandoli a interagire e ad aiutarsi in un’ottica di marketing referenziale. Quest’ultimo rappresenta, per Geminiani, “un modo pragmatico per ringraziare i nostri sponsor, autentici compagni di viaggio”.

c.s. Green Festival Montefeltro e San Marino