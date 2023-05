Ieg: al via giovedì Riminiwellness

Sempre più ricca e internazionale, sempre più in forma. RiminiWellness da domani al 4 giugno farà di Rimini la capitale europea del benessere, grazie a un programma in grado di coinvolgere tutti i maggiori player nazionali e internazionali della filiera, gli stakeholder, i professionisti e gli innumerevoli appassionati di fitness e wellness. L’incredibile numero di attività, eventi, convegni, masterclass, novità tecnologiche e soluzioni innovative in arrivo dagli oltre 300 espositori che animeranno 170mila metri quadri – indoor e oudoor - del polo fieristico di Rimini, ma anche la riviera, renderà l’edizione 2023 straordinariamente vivace, interessante e coinvolgente. Una vera e propria esperienza immersiva quella organizzata da IEG – Italian Exhibition Group, come ben sottolinea il nuovo pay off della manifestazione: “The Wellness Experience Show”. PER LA PRIMA VOLTA GLI STATI GENERALI DEL FITNESS E DEL WELLNESS Fra i più importanti eventi ospitati in questa 17esima edizione si stagliano, nella giornata inaugurale della fiera e per la prima volta a RiminiWellness, gli Stati Generali del Fitness e del Wellness. In sala Neri, alle 10.30, dopo il saluto del presidente di Italian Exhibition Group, Lorenzo Cagnoni e del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, si alterneranno sul palco Andrea Ermolao, Segretario Generale Exercise is Medicine Italy; Emiliano Briante, Responsabile “Osservatorio Valore Sport”, The European House – Ambrosetti; Raffaele Donini , Coordinatore Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Nerio Alessandri, Presidente Wellness Foundation; Vito Cozzoli, Presidente Sport e Salute spa; Francesco Bardelli, Direttore BU “Health&Welfare”, Generali; Andreas Paulsen, Segretario Generale EuropeActive; Marco Osnato, Presidente Commissione VI Finanze, Camera dei Deputati. Sarà l’occasione per affrontare i temi chiave del presente e del futuro del settore. La giornata prevede momenti sia istituzionali, sia “professionali” dedicati alle aziende e agli operatori con focus su sostenibilità, fisco, bonus e innovazione tecnologica. LA CERIMONIA D’APERTURA L’apertura ufficiale di RiminiWellness avverrà con la cerimonia fissata per le 12.30 nella Hall Sud del quartiere fieristico IEG di Rimini. Saranno presenti: Corrado Peraboni, Amministratore Delegato Italian Exhibition Group; Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini; Lorenzo Angeloni, Direttore Generale Promozione Sistema Paese del Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale; Matteo Migliano, Vice Presidente Vicario FIDS-Federazione Italiana Danza Sportiva; Gilberto Gibilisco, campione mondiale di salto in alto nel 2003 e ora LEGEND e AMBASSADOR di Sport e Salute.

Un’altra prima sarà quella di RiminiWellness Off (https://www.riminiwellness.com/eventi/eventi-speciali/riminiwellnessoff) . Vero e proprio fuorisalone organizzato in collaborazione con il Comune di Rimini e con un variegato programma di oltre 240 eventi realizzati ad hoc per i visitatori della fiera, ma anche residenti e turisti, coinvolge diversi spazi della città di Rimini come il Parco del mare, la “piazza sull’acqua” del Ponte di Tiberio e Piazza Malatesta. Non solo svago e divertimento , però. Si svolgeranno infatti corsi, conferenze, open lesson, eventi e attività per promuovere la cultura del benessere. Grande attenzione al tema dell’inclusività, grazie all’impegno di numerose associazioni sportive specializzate.

