Il Comites incontra Libera

Nella giornata di ieri una delegazione del Comites San Marino composta dal Presidente Alessandro Amadei, dal membro dell’esecutivo Marina Rossi dal Segretario Debora Cenni e dai membri del Consiglio Elettivo Francesco Chiarelli, Filippo Guidi e Lorenzo Venturini ha incontrato Libera (foto). Il Comites San Marino ringrazia Libera per la sensibilità dimostrata nell’affrontare tematiche di interesse degli italiani residenti a San Marino ed in particolar modo la questione della doppia cittadinanza per naturalizzazione.

In un clima particolarmente conviviale, si è deciso di implementare i momenti di riflessione comune per stimolare un intervento che vada nell’ottica di ottimizzare al meglio l’attuale normativa. Libera ringrazia a sua volta il Comites San Marino per la sensibilità e la dedizione mostrata sull’approccio alla tematica, auspicando che tali istanze possano portare all’ottenimento di traguardi comuni da raggiungere.









Comunicato stampa

Marina Rossi

(membro dell’Esecutivo del Comites)