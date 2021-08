Il comparto agroalimentare sammarinese si presenta a Expo Dubai 2020

Previsto per mercoledì 25 agosto alle ore 15:00 presso Casa Fabrica, sede del Consorzio Terra Di San Marino, la giornata di formazione per il primo gruppo dei ragazzi volontari del padiglione della Repubblica di San Marino a Expo 2020 Dubai. Il padiglione di San Marino ospiterà le eccellenze e le produzioni tipiche del territorio sia all’interno dell’area dedicata al sistema Paese sia all’interno dell’area dedicata allo shopping. Expo Dubai 2020 aprirà ufficialmente le proprie porte il 1 ottobre 2021 e per sei mesi la kermesse internazionale prevede la presenza di oltre 190 paesi, la prima esposizione universale sì effettuerà nell’area MENASA (Middle East/ North Africa/ South Asia). Un qualificato momento di formazione per presentare e approfondire la conoscenza dei prodotti tipici delle nostre cooperative agricole certificati dal Consorzio Terra Di San Marino. “Siamo molto felici di poter “raccontare” i nostri prodotti ai ragazzi che rappresenteranno San Marino durante l’Expo- affermano dal Consorzio Terra Di San Marino.” Infatti saranno proprio loro ad accogliere i visitatori e quindi a veicolare le caratteristiche e le peculiarità e le tipicità del nostro micro Stato. Dopo l‘impegnativa giornata di “studio teorico” si passerà alla parte pratica ovvero una piccola degustazione di olio, pane, Piada Croc, vino, formaggi, miele, carne e dolci offerti dal Consorzio Terra di San Marino e dai produttori.