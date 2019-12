Il Natale delle Meraviglie di San Marino è un sogno da vivere con Expansion Group

Torna l’evento di punta della stagione invernale della Repubblica di San Marino: fino al 6 gennaio Il Natale delle Meraviglie farà brillare tutto il Centro Storico trasformandolo in un luogo da sogno, un palcoscenico magico nel quale ogni visitatore è protagonista. La 17a edizione del celebre evento regalerà uno scenario che lascerà a bocca aperta grandi e piccini e trasmetterà un messaggio profondo ai visitatori, invitandoli a vivere il sogno di un Natale e di un mondo migliore. La campagna di comunicazione, realizzata dall’Advertising Unit di Expansion Group, evoca l’atmosfera sognante che si respirerà durante l’evento. Il claim “Vivi il Sogno” è un invito a perdersi in ciò che più ci fa sentire vivi, cioè il sogno, mentre il visual mostra il grande coinvolgimento del visitatore, che arriva a “fondersi” con le esperienze proposte dall’evento. Il tono di voce della campagna è alto ed evocativo, in piena coerenza con il linguaggio narrativo delle scorse edizioni. Una comunicazione la cui efficacia è esaltata da una visibilità di assoluto rilievo: la Media Unit dell’Agenzia ha realizzato un piano articolato che coinvolge stampa periodica e quotidiana nazionale, radio promozioni su Radio Deejay, affissioni sulla Riviera Romagnola e una campagna digital sui principali siti, sui social network e su YouTube. Ma la grande novità di quest’anno è rappresentata dal debutto in televisione: la campagna sarà pianificata su Canale 5, Rete 4 e Tgcom, dal 1° al 14 dicembre, per oltre 43 milioni di contatti lordi. Una visibilità unica e prestigiosa per Il Natale delle Meraviglie e per la Repubblica di San Marino.