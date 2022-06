Il Rotary Club San Marino continua a sostenere progetti concreti ed evoluti come quello della cardioprotezione della Repubblica di San Marino.

Posizionato il totem con il defibrillatore automatico posto vicino al plesso scolastico di Murata dono del Rotary Club San Marino. Massimo Rastelli Presidente del Club e Marina Foscoli, cardiologa coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico per il progetto “Repubblica cardioprotetta" hanno ribadito il valore e il significato di questa iniziativa che pone San Marino all'avanguardia sia per numero di defibrillatori semiautomatici che per l'attualità della legislazione dedicata. Salvare una vita in un'emergenza di arresto cardiaco si può solo con rapidità di intervento e informazione e formazione dei cittadini. Recenti episodi di cronaca nel nostro territorio hanno evidenziato che sono stati restituite alla vita tre persone perchè i presenti hanno chiamato subito il 118, nel frattempo hanno praticato il massaggio cardiaco ed e arrivato in fretta il defibrillatore semiautomatico. Questa l'importanza del Totem distribuito in più punti con un defibrillatore di facilissimo e intuitivo impiego che può essere utilizzato in mancanza di personate istruito da chiunque seguendo le istruzioni che lo stesso strumento fornisce. Gli interventi di Lucia Ceccaroli, Vicedirigente Scuola Elementare e Maria Cristina Albertini, Coordinatrice plesso Murata hanno rimarcato importanza e significato della centralità della Scuola nei progetti sociali ed educativi ringraziando per aver pensato alla collocazione proprio di fronte all'edificio che accoglierà l'intero plesso scolastico Città Murata.

c.s. Rotary Club San Marino