Il Rotary Club San Marino dona carte prepagate Conad alla Caritas Diocesana

Aderendo a un progetto proposto dal Governatore Adriano Maestri e coordinato dal Distretto Rotary 2072 (Emilia Romagna e San Marino), che ha messo a disposizione oltre 170mila euro per consentire alle famiglie in gravi difficoltà economiche, in seguito alla pandemia, di trascorrere un Natale più sereno, grazie alla donazione di oltre 4.000 carte prepagate emesse da Conad, il Rotary Club San Marino ha donato ai referenti delle Caritas Diocesana 88 carte prepagate Conad, del valore di 50 euro ciascuna, a cui si aggiungerà alle casse un ulteriore sconto Conad del 10%, per un valore totale di 55 euro per ciascuna carta. La carta Conad, appositamente realizzata per questo progetto di aiuto, è utilizzabile per l’acquisto di una vasta gamma di prodotti alimentari e di prima necessità Conad, garantendo così la maggior quantità di cibo di qualità, ed è accompagnata da una lettera che, oltre a specificare le modalità di utilizzo, spiega anche il progetto del Rotary. “Questa donazione fa parte di una serie di iniziative a favore del nostro territorio”, ha spiegato il Presidente del Rotary Club San Marino, Arnaldo Antonini. “Con uno stanziamento del Club, al quale si è aggiunto un contributo aggiuntivo del 10% da parte del Distretto, il Rotary Club San Marino ha deciso di portare un aiuto a quelle famiglie del territorio che sono state colpite dagli effetti della pandemia.” I referenti della Caritas diocesana, ringraziando per il lodevole gesto, si sono presi l’incarico di distribuire le carte prepagate alle famiglie bisognose del nostro territorio, il cui numero è notevolmente aumentato negli ultimi mesi.

c.s. Rotary Club San Marino