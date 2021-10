Il Segretario Federico Pedini Amati a Roma per incontrare il Ministro alla Cultura Dario Franceschini e discutere di cine-turismo

Nella giornata di oggi il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato a Roma il Ministro per la Cultura Dario Franceschini. Franceschini, che nella penultima legislatura italiana presentava tra le sue deleghe anche quella al turismo, era stato il primo interlocutore sammarinese per il progetto TTT, Tavolo Turistico Territoriale. Un progetto oggi decollato con il marchio “The lovely places” e pronto a concorrere per ricevere fondi comunitari dall’Unione Europea per un’ancor più ampia attuazione. Il Segretario di Stato sammarinese e il Ministro italiano hanno così avuto l’occasione per parlare di TTT e dei suoi sviluppi, ma anche per affrontare i numerosi temi di attualità che coinvolgono i due Paesi. Al centro del colloquio odierno al Ministero della Cultura di Roma è stata la possibilità di ampliare il progetto TTT al cine-turismo e alla creazione di prodotti cinematografici di promozione territoriale. Un settore che la Segreteria di Stato per il Turismo vuole esplorare e sviluppare, come testimoniano le recenti visite del Segretario Federico Pedini Amati al Festival del Cinema di Venezia e a Estimar, Festival del Cinema italo-spagnolo di Palma di Maiorca. Ampia disponibilità a collaborare è stata espressa da Franceschini che ha fornito importanti suggerimenti sul tema al Segretario sammarinese.

Cs Segreteria Turismo