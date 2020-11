Il Sindaco di Coriano e la Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente a confronto sul tema rifiuti

Sul palco di Close Up, venerdì sera, tutte le novità sulla gestione della raccolta e il loro trattamento in territorio sammarinese.

Venerdì sera, a Close Up, la politica sammarinese a confronto con il Sindaco di Coriano sul tema della gestione dei rifiuti. Al centro del dibattito: l’ottimizzazione della gestione della raccolta e trattamento, riducendone i costi e migliorando il servizio erogato.

La Segreteria al Territorio ha recentemente confermato l’obiettivo di aumentare la percentuale dei rifiuti avviati a recupero sino 70% di raccolta differenziata e la volontà di trattare i rifiuti differenziati internamente al territorio, nell’ottica di un’indipendenza gestionale sempre maggiore e garantire l’autonomia nella gestione dei rifiuti organici attraverso il compostaggio aerobico. L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici in questi mesi ha lavorato a tal proposito per la riorganizzazione del servizio con l’obiettivo di ripristinare il ruolo del gestore pubblico (AASS) nel servizio di raccolta e trattamento rifiuti solidi urbani, limitando il ricorso ad aziende private, ed ha predisposto i progetti per realizzare i necessari impianti per la gestione dei rifiuti differenziati ed a breve verranno cantierizzati.

Il fine è ridurre i rifiuti conferiti proprio all’inceneritore di Coriano.

Il Sindaco Spinelli ha più volte precisato pubblicamente come, nonostante l’Accordo con la Regione Emilia Romagna fosse stato siglato nel 2018, è stato ratificato dalla Repubblica di San Marino solo quest’anno, esprimendo gradimento per il fatto che gli obiettivi non siano cambiati.

Tema principale sarà anche la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti a monte. Mentre Coriano è stato il primo Comune a diventare Plastic Free, San Marino, si appresta con le prossime modifiche al Codice Ambientale, che vietano la commercializzazione e distribuzione di plastica monouso, a diventare il primo Stato Plastic Free. Intervento promosso nell’ambito del Tavolo per lo Sviluppo Sostenibile, con la partecipazione del Movimento Fridays For Future, per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Si è anche parlato a lungo dell’importanza che rivestono le attività di educazione ambientale sostenibile in collaborazione con il sistema scolastico nazionale.

Stefano Canti (Segretario di Stato al Territorio, l’Ambiente, l’Agricoltura, la Protezione Civile e i rapporti con AASLP): “A partire dal 16 Novembre, l’AASS posizionerà sul territorio di Borgo Maggiore, in corrispondenza degli attuali cassonetti, i contenitori dedicati alla raccolta stradale dei rifiuti organici. La Segreteria al Territorio chiede la massima collaborazione dei cittadini per la buona riuscita del progetto che, in alternativa alla raccolta porta a porta, consentirà di risparmiare notevoli risorse economiche. Nei contenitori per l’organico dovranno essere conferiti tutti gli scarti derivanti dalla preparazione e consumazione dei pasti”.