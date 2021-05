Il TTT prende il volo

Si è riunito oggi il Tavolo di Coordinamento del Tavolo Turistico Territoriale al quale ha presenziato il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Segretario Generale del Ministero del Turismo Lorenzo Quinzi, il Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini, il Direttore dell’Ufficio del Turismo Nicoletta Corbelli, Loretta Zafferani per la Segreteria di Stato per il Turismo, il consulente per il progetto TTT Massimo Ferruzzi, il Capitano di Castello Tomaso Rossini in rappresentanza dei Capitani, Isabella Amaduzzi di Apt Servizi Emilia Romagna in rappresentanza della Regione, Elia Rossi, Sindaco di Montegrimano in rappresentanza della Regione Marche e, in rappresentanza delle differenti aree del territorio i Sindaci e amministratori locali Mirco Ruggeri (Carpegna), Luca Bernardi (Mercatello), Davide Dellonti (San Lorenzo in Campo), Valentina Guerra (San Leo), Marianna Tonellato (Castrocaro Terme) e Benedetta Diamanti (Romagna Faentina), Stefania Presti (San Mauro), Nadia Carboni (Unione Comuni Bassa Romagna), Marisa Girolomoni (Gabicce). Durante l’incontro, aperto con il saluto del Segretario di Stato Federico Pedini Amati è stata mostrata in anteprima la presentazione dei loghi, dei video promozionali, del naming e del portale web del progetto e una prima divisione in cluster delle eccellenze rilevate sul territorio. Le proposte dei tecnici e le scelte del Tavolo di Coordinamento verranno presentate prossimamente in un evento che lanci definitivamente il progetto. I partecipanti, che hanno apprezzato il lavoro eseguito, hanno affrontato l’incontro in maniera costruttiva facendo valutazioni sui temi e dimostrando la volontà di rinnovare il loro impegno verso un progetto che, meno di un anno dopo la sua ideazione è già concretizzato e che il prossimo 29 luglio, proprio ad un anno esatto dalla presentazione, verrà definitivamente fatto decollare!

c.s. Segreteria di Stato Turismo