Iss: cordoglio per la scomparsa di Ludovico Di Meo

Il Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, dr. Francesco Bevere, intende formulare, anche a nome dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia, ai parenti e agli amici, per l’improvvisa scomparsa di Ludovico Di Meo, Direttore Generale della San Marino RTV. Illustre giornalista, autore e dirigente RAI, da poco più di un anno aveva assunto l’incarico di gui- dare l’emittente di Stato sammarinese, facendosi anche qui apprezzare per le sue grandi qualità professionali. “Ho avuto il privilegio di conoscere personalmente il Direttore Di Meo – dichiara il DG ISS, Francesco Bevere – apprezzandone da subito la cordialità e l’intelligenza, oltre alle indiscutibili doti e autore- volezza professionale. In questo momento di profondo dolore e sconcerto per la prematura scom- parsa, desidero manifestare la vicinanza di tutto l’ISS alla moglie e alle figlie di Di Meo, ma anche a tutti i suoi parenti e al personale dell’emittente radiotelevisiva sammarinese: lascia una eredità professionale di cui si dovrà tenere sicuramente conto”.

cs Iss