L’Assessore allo sport Moreno Maresi riceve in residenza comunale la squadra del "New Rimini Baseball Softball”

È stata ricevuta ieri pomeriggio, in residenza comunale dall’Assessore allo sport Moreno Maresi, una delegazione della squadra “New Rimini Baseball Softball”, che disputerà il campionato di Serie A nel 2022. L’occasione per uno scambio di auguri natalizi e per parlare della prossima stagione che vedrà il rientro della squadra nella casa dei pirati. Erano presenti, insieme alla Presidente Alessia Valducci, il Vicepresidente Giacomo Pelliccioni, il Segretario Generale Tiziano Pellegrini, il Manager Mike Romano e i giocatori Davide Bonemei, Andrea Gabrielli e Davide Ruggeri.