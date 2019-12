L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili promuove la “cultura della legalità” presso la Scuola Secondaria Superiore di San Marino

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili organizza, durante la prossima settimana presso la Scuola Secondaria Superiore di San Marino, alcune giornate dedicate alla promozione della “cultura della legalità”, con particolare riferimento alla normativa vigente per il contrasto al finanziamento al terrorismo e al riciclaggio del denaro e alla normativa sulla privacy. Al termine dell’evento gli studenti elaboreranno dei testi riferiti agli argomenti trattati dai relatori che verranno valutati da alcuni delegati dell’Ordine dei Commercialisti al fine di assegnare dei buoni spesa per libri agli studenti che presenteranno il testo ritenuto maggiormente meritevole. Tale proposta educativa è volta sia alla promozione della cultura della legalità sia alla valorizzazione dei giovani che sono il nostro migliore investimento per il futuro. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili