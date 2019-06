La delegazione sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa parteciperà ai lavori della III parte della sessione 2019

La delegazione consiliare sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa composta dai Consiglieri Vanessa D’Ambrosio(Capo Delegazione), Marco Gatti e Roger Zavoli prenderà parte ai lavori della III parte della sessione 2019 dell'Assemblea Parlamentare in programma a Strasburgo dal 24 al 28 giugno p.v. Il punto saliente di questa sessione estiva sarà il dibattito sul processo decisionale dell'Assemblea concernente le credenziali e le modalità di voto. La delegazione sammarinese darà inoltre particolare risalto alla delicata questione del bilancio del Consiglio d'Europa e dell’APCE. Durante la sessione, che segna il 70° anniversario del Consiglio d'Europa, si eleggerà il nuovo Segretario Generale dell’Organizzazione. Tra i Candidati anche il Ministro degli Affari Esteri ed Europei della Croazia, Marija Pejčinović Burić, di recente in visita a San Marino. Tra gli argomenti all'ordine del giorno: il dibattito sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia e lo stato di diritto a Malta; il dibattito congiunto sulla cessazione della violenza contro le donne e il raggiungimento della parità di genere, con una dichiarazione del Ministro francese per la Parità di Genere e la Lotta contro la Discriminazione, Marlène Schiappa; la discussione su come porre fine alla violenza contro i bambini, con un intervento del Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla vendita e sfruttamento sessuale dei bambini, Maud de Boer-Buquicchio. L'Assemblea dibatterà altresì della situazione in Siria, del dialogo postmonitoraggio elettorale con la Bulgaria e dell'omicidio di Boris Nemtsov. In plenaria interverranno il Presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, e il Ministro francese per gli Affari Europei, Amélie de Montchalin.

Comunicato stampa

Delegazione consiliare sammarinese presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa