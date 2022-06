La Sindaca di Cattolica Franca Foronchi alle celebrazioni per il 248esimo anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza

Ieri pomeriggio, giovedì 23 giugno, la Sindaca di Cattolica Franca Foronchi ha partecipato a Rimini alla cerimonia per la ricorrenza del 248° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. La cerimonia si è svolta in via Grassi presso la sede del Comando ed il Comune di Cattolica non ha mancato di essere presente su invito del Comandante Provinciale delle Fiamme Gialle, Colonello Alessandro Coscarelli. La Sindaca Foronchi ha colto l’occasione, inoltre, per testimoniare ancora una volta la vicinanza dell'Amministrazione al Corpo della Guardia di Finanza soffermandosi con il Comandante della Tenenza di Cattolica, Michele Bello. “Un momento - commenta la Sindaca Foronchi - per ribadire l'attento lavoro svolto dal Corpo delle Fiamme Gialle. Uomini e donne che si sono sempre distinti per il costante impegno sul territorio nel contrasto all’evasione, all’elusione e alle più gravi frodi fiscali. Ma non solo, nella lotta agli illeciti in materia di spesa pubblica e nell’aggressione dei patrimoni accumulati illecitamente oltre che nel contribuire ad assicurare un capillare controllo economico del territorio provinciale. In questa cerimonia odierna ho potuto riscontare l'attaccamento alla Divisa, la passione con la quale svolgono il loro compito e lo spirito di servizio che li contraddistingue. Da parte mia ho ribadito la massima disponibilità a collaborare nel rispetto dei ruoli che ricopriamo all’interno della nostra comunità".

c.s. Comune di Cattolica