Libera: "Zone economiche speciali? Mancanza di confronto su temi cruciali"

Considerate alcune indiscrezioni giornalistiche che hanno avanzato l’ipotesi secondo cui San Marino starebbe accelerando sulle cosiddette “Zone Economiche Speciali”, una sorta di “residenze speciale per Vip” che offrirebbero un pacchetto variegato di servizi, incentivi, agevolazioni e semplificazioni a chi decide di accedervi; Considerata la costituzione della società “San Marino District s.r.l.” di proprietà di Enrique Bañuelos de Castro, facoltoso uomo d’affari e imprenditore spagnolo; Interroga il Governo per conoscere:

- se corrisponde al vero che si stia lavorando alla definizione del progetto delle “Zone Economiche Speciali”;

- Se sì, come si svilupperà, con quali tempistiche e se vi sono stati confronti preliminari a livello di maggioranza, Governo e Commissione Esteri;

- Se sono stati definiti dei bandi per la gestione dei servizi legati alle “Zone Economiche Speciali”;

- se rispetto al progetto in premessa sia legata la figura di Enrique Bañuelos de Castro e se sì come sono nati i rapporti con tale soggetto a livello istituzionale;

- i riscontri positivi in termini di immagine ed economici per la Repubblica di San Marino sia nell’ambito dei rapporti con Enrique Bañuelos de Castro, che nella definizione delle “Zone Economiche Speciali”;

- se non si ritenga opportuno imbastire momenti di confronto a livello istituzionale su questi temi, vista la delicatezza delle questioni in oggetto, anche al fine di evitare rischi per la tenuta del nostro sistema a favore di pochi soggetti con rilevanti capacità di spesa

c.s. Gruppo Consigliare Libera