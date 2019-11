Lions Club San Marino: Congresso Internazionale “Città Murate Lions”

Il Lions Club San Marino nei giorni, 4, 5 e 6 giugno 2021 organizzerà a San Marino il XVIII° Congresso Internazionale “Città Murate Lions”. Il Lions Club San Marino UNDISTRICTED, fondato nel 1959 con Charter – night tenutasi il 27 agosto 1960, è stato uno dei sette Soci Fondatori dell’Associazione Internazionale “Città Murate Lions”. In occasione del XVI° Congresso dell’Associazione Internazionale “Città Murate Lions”, tenutosi a Roma lo scorso giugno 2019, si è candidato per organizzare il XVIII° Congresso dell’Associazione. L’Assemblea ha votato all’unanimità la candidatura del Lions Club San Marino. Pertanto, il Congresso “Città Murate Lions” si terrà nella nostra Repubblica, dal 4 al 6 giugno 2021. Nell’ambito di questo evento il Consiglio Direttivo del Club service sammarinese ha deliberato di realizzare un logo che rappresenti la manifestazione su tutti i documenti cartacei, telematici e nella relativa attività comunicativa e promozionale del Congresso quali sito web, Facebook, carta intestata, manifesti, badge per i congressisti, ecc. Quindi si è deciso, in accordo con l’Università degli Studi di San Marino, di affidare tale compito, attraverso un apposito Bando di Concorso, agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Design. In particolare, il Lions Club San Marino fa presente agli eventuali partecipanti che la Città di San Marino, arroccata sul Monte Titano e Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, rappresenta un notevole esempio di impianto cittadino medioevale con le sue possenti mura merlate in pietra arenaria calcarea. Pertanto il logo, che dovrà essere impiegato come segno identificativo dell’evento XVIII° Congresso Internazionale “Città Murate Lions”, è necessario che sintetizzi, in maniera chiara, le idee che stanno alla base dell’evento. La Giuria sarà composta sia da professori universitari del Corso di Laurea in Design, sia da Consiglieri del Lions Club San Marino, premierà le prime 3 opere classificate. Il Premio consiste in un assegno del valore di Euro 600 al primo classificato, di Euro 400 al secondo e EURO 200 al terzo classificato. Gli elaborati dovranno essere consegnati entro le ore 12 del prossimo 15 gennaio 2020, presso la Segreteria del Corso di Laurea in Design, Antico Monastero di Santa Chiara, Contrada Omerelli 20, San Marino. Per ulteriori informazioni sul Bando: tel. 0549883633, e-mail design@unirsm.sm sito web http://disegnoindustriale.unirsm e Facebook.

Comunicato stampa

Lions Club San Marino UNDISTRICTED