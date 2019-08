Ludoteca e le passeggiate notturne

Nelle serate del 28 e 29 Agosto la Ludoteca Pologioco e il Centro Naturalistico Sammarinese hanno organizzato due passeggiate notturne rivolte ai bambini, e alle loro famiglie, alla scoperta dei rumori, dei versi e delle tracce degli animali selvatici del nostro territorio. In questa occasione il percorso scelto è stato quello della zona di Piandavello a Domagnano, dove i bambini, muniti di torce, hanno potuto vivere un’esperienza insolita alla ricerca di insetti, anfibi, rapaci notturni e pipistrelli. L’ausilio di strumenti specifici, come il bat-detector e un riproduttore di versi, ha permesso di ascoltare i suoni dei pipistrelli, il fruscio delle cavallette, il verso dell’Assiolo, del Barbagianni, della Civetta e dell’Allocco, mentre con una potente torcia si sono più volte osservati gli occhi “luminosi” dei mammiferi notturni nascosti fra l’erba. Inoltre, lungo il percorso, abbiamo fatto la “conoscenza” ravvicinata di cavallette giganti, ragni tigre, rane, rospi, caprioli (anche se non proprio da vicino questi ultimi), si sono potuti vedere le tracce del passaggio di animali selvatici che vivono nella zona come l’istrice, il cinghiale e diverse impronte di canidi fra cui, forse, anche quelle del lupo! Nonostante le serate organizzate fossero due, non sono state sufficienti a rispondere all’alto numero di richieste di partecipazione, che saranno sicuramente soddisfatte in futuro attraverso la fattiva collaborazione con gli esperti del CNS Sandro Casali e Glauco Busignani che, con passione e professionalità, da molti anni curano il “settore” faunistico del territorio. Si auspica che il CNS possa anche in futuro essere un punto di riferimento per le scuole e la cittadinanza tutta, e che il nostro paese continui a supportare e implementare le realtà che danno voce e sostegno alla tutela dell’ambiente naturale.

Le operatrici della Ludoteca