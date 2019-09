Margiotta e Cecchetti presentano il nuovo soggetto politico

Il nostro nuovo soggetto politico è pronto. Ci presenteremo alla stampa domenica 15 settembre, alle ore 12 presso il Grand Hotel Primavera a Borgo Maggiore. Un soggetto composto da persone provenienti da percorsi culturali e politici diversi, ma che convergono per sensibilità, valori e obiettivi politici. Un partito capitanato dai Consiglieri Giovanna Cecchetti e Tony Margiotta, col sostegno determinante di un compatto gruppo di sostenitori. Abbiamo deciso di dare vita ad un soggetto politico spontaneo, apartitico, slegato da qualsiasi etichetta di ogni campo per garantire la massima apertura, propositivo, inclusivo, antifascista e contro il pensiero unico. L’obiettivo è portare avanti un’azione trasversale, mettendo al primo posto la tutela dei beni comuni e della qualità della vita, la difesa dei valori e dei diritti umani, la salvaguardia del prestigio e dell’immagine della nostra Repubblica. L’intera classe politica ha dimostrato di non essere più in grado di dare risposte efficaci e concrete ai problemi dei cittadini ed alle reali esigenze de territorio, né di promuovere politiche in grado di ridare speranza e prospettive per il futuro. Per questo occorre un deciso ed importante risveglio istituzionale e, soprattutto, sociale. Una nuova e forte presa di coscienza, innalzando i valori della vita e della cosa pubblica. È nostra volontà impostare diversamente il modo di intendere e fare politica, perché nel momento di maggiore crisi della stessa, il bisogno di una buona Politica diventa massimo. San Marino deve tornare ad essere apprezzata, rispetta, conosciuta, presa ad esempio. Ci rivolgiamo a tutti coloro che vogliono prendere in mano il proprio futuro e contribuire al cambiamento di San Marino ed sono loro che aspettiamo, domani, alla nostra presentazione. Il tempo di costruire è arrivato.

Giovanna Cecchetti Tony Margiotta