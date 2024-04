Medicina di Prossimità e influenza dell’ambiente: proposte Dr. Carlo Renzini: relatore

La SUMS femminile presenta la conferenza sul tema, Medicina di Prossimità e influenza dell’ambiente: proposte, che il dr. Carlo Renzini terrà giovedì 25 aprile alle ore 17 nella sala conferenze dell’associazione in via Tonnini n. 4, Città. L’invecchiamento della popolazione sammarinese, ampio e accelerato, richiede di porre l’attenzione ai nuovi bisogni di salute che questa fascia della popolazione esprime. Il dr. Carlo Renzini, valente geriatra, è presidente dell’Associazione Sammarinese di Geriatria e Gerontologia (ASGG) ed è Coordinatore del Master in Medicina Geriatrica; egli esporrà i risultati tratti dalla ricerca geriatrica a favore della popolazione anziana, affinché possa vivere a lungo e in buona salute. La SUMS femminile presta molta attenzione a queste problematiche ed ha esteso l’invito al dialogo anche ad altre associazioni del territorio che hanno a cuore questi problemi, in particolare alla Società Unione Mutuo Soccorso. Le socie, i soci e la comunità civile sono invitati a partecipare.

c.s. Società Femminile Mutuo Soccorso