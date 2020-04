Medicinali per le terapie croniche, ampliato il periodo per il ritiro in farmacia

Il Servizio Farmaceutico dell’ISS ha esteso di ulteriori 15 giorni, il periodo di distribuzione dei farmaci per gli assistiti che necessitino di terapie croniche. Gli assistiti possono quindi recarsi in farmacia non più solo nei primi giorni del mese, ma già dalla metà del mese precedente, avendo così oltre due settimane in più di tempo a disposizione per prelevare i propri medicinali ed evitando il formarsi di file. Dal 16 aprile è quindi possibile prelevare i farmaci per il mese di maggio e dal 17 maggio sarà possibile ritirare i farmaci delle terapie croniche per il mese di giugno. Analogamente per i mesi successivi.

c.s. Iss