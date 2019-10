Mostra delle opere di Pietro Gasperoni a Serravalle

Con grande piacere la Sala del Castello di Serravalle per un mese, sarà sede di una interessante mostra di alcune opere del talentuoso Pietro Gasperoni. Classe 1990 Pidri, come lo chiamano gli amici, è uno sfegatato rockettaro e tifoso dell'Inter, che da sempre dedica un po' del proprio tempo a creare schizzi e disegni (in bianco e nero e a colori) sui temi più vari: raffigurazioni della Repubblica, ritratti di personaggi famosi e non, idee psicologiche e spunti emotivi. La mostra "Miscellanea di pi" rappresenta per l'autore, una occasione di confronto con il pubblico che potrà lasciare un proprio commento su un quaderno all'ingresso della Sala. Si potranno organizzare percorsi con l'autore, contattandolo attraverso messenger o più liberamente visitare la mostra, negli orari di segreteria della Casa del Castello (martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00) e negli orari di ricevimento del pubblico (lunedì e venerdì dalle 18.30 alle 19.30).

