Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Democratico celebrano l’anniversario della caduta del fascismo e la festa della Libertà

Il 28 luglio prossimo sarà una giornata di festa e di riflessione politica per il Partito dei Socialisti e dei Democratici e per il Movimento Democratico che celebreranno l’anniversario della caduta del fascismo e la festa della Libertà a Domagnano, presso il Parco Don Elviro Cardelli. L’evento sarà arricchito dall’iniziativa “FUORI DALL’ARCHIVIO”, esposizione di alcuni manifesti dell’archivio storico del PSD che racchiude un secolo di storia delle forze e delle organizzazioni della sinistra socialista, democratica, progressista e liberale e della stessa Repubblica di San Marino. Un patrimonio documentale di indiscusso valore storico e politico che PSD – MD intendono far conoscere alla collettività. Alle ore 18:30 avrà luogo una conversazione su un tema di stretta attualità: il referendum in materia di interruzione volontaria della gravidanza e depenalizzazione dell’aborto, indetto dall’Unione Donne Sammarinesi che ha riaperto la necessità di dare soluzione ad un tema, che chiama in causa la dignità e la libertà di ogni persona. PSD – MD promuovono, per la serata del 28 luglio, un confronto pubblico su questo tema coinvolgendo rappresentanti consiliari della sinistra sammarinese ed esponenti del Comitato contrario “Uno di noi” e dell’Unione Donne Sammarinesi. Il dibattito sarà moderato dalla giornalista Cristina Rossi, cronista parlamentare.

Cs Psd Md