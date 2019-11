Pd Rimini, Sacchetti: "Ecco i candidati e presto il programma elettorale con la presentazione di MakEr"

“ Ieri sera, nella sala della provincia in via Dario Campana, la direzione provinciale del Pd riminese ha formalizzato la presentazione dei suoi candidati per le elezioni regionali. Emma Pettiti, attuale assessora regionale alle Pari opportunità e al Bilancio, i consiglieri regionali Nadia Rossi e Giorgio Pruccoli, e il segretario comunale del Pd di Cattolica Alessandro Belluzzi gli esponenti del Partito democratico di Rimini che concorreranno per il Consiglio regionale il 26 gennaio. Le quattro candidature, proposte dal segretario provinciale, sono state approvate all’unanimità dei presenti, privilegiando una strategia di continuità con il passato, in ragione dei buoni risultati ottenuti nel corso della legislatura ora in via di conclusione. Buoni risultati che hanno contribuito a portare l’Emilia Romagna a essere una delle Regioni italiane caratterizzate dai più alti livelli di qualità della vita. Uno tra tutti, il sistema sanitario. Sulla scia della forte innovazione sono state costruite invece le linee programmatiche che ispireranno la nuova legislatura: idee e proposte nate dalla condivisione con la cittadinanza grazie al percorso di MakEr, che giungerà al termine il 30 novembre, quando ufficializzeremo la nostra proposta di programma elettorale. Vogliamo essere territorio di sperimentazione di nuovi progetti, dai servizi sociali a quelli sanitari, improntando nuove tutele per il lavoro determinato, anche nel campo del turismo così spesso soggetto a sfruttamento e lavoro nero. Ci concentreremo poi sull’ambiente, privilegiando un’ottica plastic free ed ecologista. Con grande trasparenza, il nostro lavoro ci ha portato a determinare prima di ogni altra forza politica del Riminese i nostri candidati e i nostri obiettivi, individuati nello spirito di condivisione e di confronto con gli elettori. Sabato 30 novembre al cinema Astoria presenteremo le conclusioni di MakEr, con i progetti stilati per le cinque aree di intervento: welfare, lavoro, ambiente, turismo e innovazione. Esprimo tutta la mia soddisfazione per l’ampia partecipazione e il forte coinvolgimento di tutto il partito e gli iscritti, che a partire dallo scorso settembre sono stati impegnati con attività ininterrotte di confronto e discussione su temi nazionale locali. Ci guida la passione e l’orgoglio di essere riminesi, oltre alla voglia di dare il massimo per non consegnare la nostra Regione a una destra arrogante e che vuole occupare il campo senza proposte. Perché da noi contano i fatti, e le persone le si guardano negli occhi”.

Filippo Sacchetti segretario provinciale Pd Rimini