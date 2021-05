Polo della moda e temi di attualità, domani sesto appuntamento di "CSdL Informa"

Sarà dedicato alla imminente apertura del polo della moda The Market, e agli altri temi dell'attualità sindacale, il sesto appuntamento di "CSdL Informa", in programma domani alle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook Cuore CSdL. Dunque si preannuncia una puntata ricca di argomenti di particolare interesse per i lavoratori e i cittadini; sollecitati dalle domande del Segretario CSdL Giuliano Tamagnini, saranno presenti come sempre un rappresentante del livello confederale e uno per le quattro Federazioni di categoria: Industria, Pubblico Impiego, Edilizia e Servizi, Pensionati. Appuntamento quindi a domani con l'informazione sindacale dalla viva voce dei dirigenti CSdL.

c.s. CSdL