Portale web sulla giurisprudenza sammarinese: un tassello importante nel percorso di trasparenza

Apprendiamo con grande soddisfazione del protocollo firmato nella mattinata di ieri fra governo e diverse realtà istituzionali e non, come Università, Tribunale, Ordine degli Avvocati e Notai e Dipartimento Affari Costituzionali e Giustizia, che porterà entro l’autunno ad avere realizzato – finalmente – un portale web contenente la giurisprudenza sammarinese. Come tutti i cittadini e i professionisti del settore sanno, avere la possibilità di consultare le sentenze del Tribunale sammarinese su un portale web è una esigenza sentitissima nel Paese da almeno un lustro. Finalmente si sta concretizzando un percorso di trasparenza importantissimo, che faciliterà enormemente il lavoro degli operatori e rappresenterà un primo passo di ammodernamento del settore della giustizia che confidiamo si possa concretizzare davvero nel giro di pochi mesi, così come annunciato. Altrettanto importante, nel tempo, sarà trovare le opportune soluzioni per risolvere gli altri annosi problemi legati al settore della giustizia rimasti sul tavolo degli organi competenti.

Adesso.sm