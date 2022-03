Prenotazioni corso potatura degli olivi - anno 2022

L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e la Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi invitano coloro che sono interessati a partecipare al Corso di Potatura degli Olivi 2022 a prenotarsi, in maniera tale da consentire l’organizzazione del Corso nel rispetto delle misure sanitarie per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Il Corso, curato dal tecnico-esperto in olivicoltura dott. Stefano Cerni, sarà organizzato in una unica giornata (da ripetere in base al numero degli iscritti) e diviso in due parti:

mattino: ore 9,00 – 12,00 parte teorica presso Casa Fabrica in Strada di Montecchio, 11 San Marino (la sede del Consorzio Terra di San Marino);

pomeriggio: ore 14,30 – 17,30 parte pratica (le indicazioni sulle modalità di svolgimento della potatura e l’ubicazione degli oliveti saranno comunicate successivamente ai partecipanti).

Il corso sarà centrato prevalentemente sulla forma di potatura a vaso policonico.

Data: sabato 2 aprile 2022, con possibili ripetizioni sabato 9 aprile e altre eventuali giornate da programmare in base al numero complessivo dei partecipanti.

Il costo per ogni partecipante è di 20,00 Euro, da versarsi all’inizio del corso.

Le prenotazioni devono essere trasmesse entro le ore 14,00 di mercoledì 30 marzo via mail all’indirizzo di posta elettronica: alessandra.lelli@pa.sm, indicando come oggetto della mail “Prenotazione corso di potatura degli olivi”, Nome e Cognome, un recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica al quale si desidera ricevere le successive comunicazioni e informazioni.

L'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole e la Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi, inoltre, intendono organizzare per tutti gli olivicoltori interessati alcuni incontri tecnici sulla gestione dell’oliveto, la difesa del suolo, le tecniche di agricoltura biologica, le principali malattie e avversità dell’olivo e i metodi di lotta, la nutrizione degli olivi, la qualità dell’olio extravergine di oliva. Questi incontri tecnici, aperti a tutti, saranno tenuti dai tecnici UGRAA a Borgo Maggiore presso la sala Joe Cassar (sala Ex-International) in orario serale e in date che saranno successivamente comunicate.

Per informazioni: Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole 0459 885101 (M. Maddalena Bevitori), 0549 885103 (Alessandra Lelli) Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi 0549 902617

Cs - Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi