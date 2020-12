Presentato all’Eccellentissima Reggenza il libro celebrativo del 75esimo anniversario di ANIS

La Presidente Neni Rossini: “Una grande storia, fatta di persone e di imprese, di cui andiamo orgogliosi e che ci dà forza per affrontare le sfide del futuro”

Si è svolta questa mattina l’udienza con l’Eccellentissima Reggenza in cui è stato presentato il libro celebrativo del 75esimo anno dalla fondazione di ANIS, l’associazione di categoria più importante e longeva di San Marino. Il volume, i cui testi sono stati curati da Daniele Bartolucci e Francesca Michelotti, racconta dettagliatamente la storia dell’Associazione, dall’atto costitutivo del 18 novembre 1945 alle ultime iniziative del 2020, compreso il lavoro svolto con l’Università di San Marino per la creazione del logo celebrativo da cui è stato tratto il francobollo stampato dall’Ufficio Filatelico, e si completa con l’intervento dei vari Presidenti che si sono avvicendati negli ultimi quarant’anni.

“È una grande e gloriosa storia, fatta da tante persone e dai successi delle loro imprese”, ha commentato la Presidente Neni Rossini, “che ha accompagnato quella del nostro Paese in tre quarti di secolo, avviando e sostenendo il processo di industrializzazione di San Marino. Lo stesso spirito con cui oggi la nostra Associazione, con senso di responsabilità e di condivisione, si impegna quotidianamente affinché la libera impresa possa sostenere a sua volta lo sviluppo sano del sistema economico e sociale. Rileggendo queste pagine, emerge il ruolo che ANIS e le imprese associate hanno svolto e continua a svolgere in termini di investimenti e occupazione, ma soprattutto per la loro vocazione naturale al progresso di tutto il Paese. È una storia di cui siamo molto orgogliosi e che ci dà forza per affrontare le sfide del futuro”.

Dopo l'udienza a Palazzo Pubblico, il libro verrà presentato ufficialmente ai Soci durante l'Assemblea Generale che si svolgerà oggi pomeriggio alle 16:30 in videoconferenza in forma privata.







