La Direzione Generale della Funzione Pubblica informa della partecipazione alla prima edizione del Paperless & Digital Awards (https://paperlessnetwork.it/awards) con la presentazione del progetto di adozione della Raccomandata Elettronica, già avviato nel 2016, implementato nel 2019 in collaborazione con l’ATI appaltatrice composta da Poste San Marino Spa e inPoste.it Spa ed oramai giunto alla fase di piena maturità. Paperless & Digital Awards è un’iniziativa ideata con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità nazionale a grandi imprese, PMI, Pubbliche Amministrazioni (centrali e locali), strutture sanitarie (pubbliche e private), startup e spin-off, enti no-profit, che si sono distinti per buone pratiche di digitalizzazione dei processi aziendali e di erogazione di servizi/prodotti. L’adozione della Raccomandata elettronica, nota anche come tNotice, ha innovato in maniera significativa il modo di comunicare a San Marino tra la l’Amministrazione ed i cittadini, i professionisti e gli operatori economici, con un utilizzo prevalente del mezzo digitale per le pratiche amministrative quali i concorsi pubblici, gli assolvimenti comunicativi dell’Ufficio Tributario, le gare d’appalto, le notifiche degli atti giudiziari, i provvedimenti riguardanti il pubblico impiego. In definitiva, l’Amministrazione sammarinese si è dotata, attraverso l’adozione di strumenti normativi e tecnici, di nuovi processi di eccellenza nelle comunicazioni digitali, completamente dematerializzati, integrati, con pieno valore legale, conformi al Regolamento europeo eIDAS e interoperabili verso l’Italia attraverso un nodo di scambio con la PEC. Questa Direzione è lieta di annunciare di essere stata chiamata a partecipare, in qualità di finalista, all’evento finale che avverrà a Padova il 1 º luglio 2022, nel corso del quale verranno premiati i migliori progetti. Coloro i quali vorranno sostenere la premiazione del progetto sammarinese potranno visitare la pagina web https://paperlessnetwork.it/finalisti, selezionare "Stato di San Marino" riconoscibile con logo ed esprimere il proprio voto di preferenza.

Cs - Direzione Generale Funzione Pubblica