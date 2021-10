Pronto a partire il San Marino Halloween Express, oltre 2000 biglietti venduti per un viaggio da brividi!

La Segreteria di Stato per il Turismo, soddisfatta per l’ottima accoglienza da parte del pubblico dell’evento “San Marino Halloween Express” organizzato da F.lli Benedettini, che già a distanza di alcuni giorni dall’evento aveva raggiunto il sold-out con oltre 2000 tagliandi d’ingresso venduti, intende comunicare alcuni dettagli relativi all’organizzazione dell’appuntamento affinché vengano ridotti al minimo i disagi e venga garantita la sicurezza di pubblico e artisti. Nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 ottobre sarà attivato un servizio navetta gratuito riservato ai soli clienti che avrà, come punto di partenza, il Piazzale delle Nazioni Unite e che raggiungerà la partenza del trenino e sarà attivo con una frequenza di 30 minuti, in modo da garantire la corretta tempistica delle partenze dell’Halloween Express. ORARI DEL SERVIZIO NAVETTA: · Venerdì 29 ottobre: prima corsa alle 15:40 / ultima corsa alle 20: 10 · Sabato 30 ottobre: prima corsa alle 15:10 / ultima corsa alle 19:40 · Domenica 31 ottobre: prima corsa alle 14:40 / ultima corsa alle 20:10 L’organizzazione suggerisce di fruire del parcheggio multipiano utilizzando gli accessi di Via Gino Giacomini e di Via Napoleone Bonaparte per raggiungere la partenza della navetta che sarà accessibile esclusivamente ai possessori del biglietto di prenotazione (cartaceo o digitale). Resta fondamentale la puntualità per evitare di perdere il meraviglioso tour di San Marino Halloween Express! L’utilizzo della mascherina è fortemente consigliato.