PSD e MD: congratulazioni a Giancarlo Venturini per la riconferma del mandato

PSD e MD esprimono il loro apprezzamento per l’esempio di serietà e impegno che il PDCS ha saputo dimostrare nel suo XXI Congresso e riconoscono al Segretario Politico Giancarlo Venturini, col quale si congratulano per la riconferma del mandato, così come a tutti i Dirigenti ed al Gruppo consiliare, larga parte del merito che è alla base della costruzione dell’attuale maggioranza di governo. La mozione conclusiva scaturita dal congresso poggia su valori sociali e morali capaci di tenere insieme culture politiche diverse e nei quali anche PSD e MD si riconoscono. Per quanto attiene agli aspetti politici, PSD e MD riconfermano la propria lealtà agli Alleati e il proprio sostegno all’attuazione del programma di Governo per affrontare le emergenze del Paese. In modo particolare PSD e MD fanno proprio il messaggio di contrasto alla frammentazione politica e rispondono con favore all’auspicio per “una riaggregazione dell'area del socialismo liberale", senza per questo venir meno ai vincoli assunti con le forze politiche che compongono NPR, una aggregazione che fin qui ha saputo dare valore alla sua ricchezza di componenti. La strada per ricollocare la nostra Repubblica all’interno di un nuovo processo si basa su quattro pilastri: il rapporto con l’Italia, il percorso d’integrazione europea, la ripresa economica e le riforme. In questa ricostruzione che sarà politica, economica,sociale, morale, conteranno le istituzioni. Conteranno le risorse che per la prima volta avremo necessità di reperire all’interno di un quadro di relazioni non facile. Conteranno i partiti, le culture politiche, i sindacati, le forze del lavoro e dell’impresa. E conterà un’etica pubblica e civile che rimetta il cuore e la cura sul valore della Persona in ogni istante e stagione della vita.