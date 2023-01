Quando la colombofilia unisce: 1ª congresso della confederazione colombofila del mediterraneo

Lo sport, gli hobby e in generale le passioni, rappresentano un momento di coesione tra persone che, anche se provenienti da Paesi con culture, usi e lingue diverse, riescono a dialogare pacificamente condividendo idee esperienze ed emozioni. Partendo da tale presupposto, circa 2 anni fa, 4 amici colombofili proveniente da diversi Paesi hanno sentito la necessità di trovare un modo per migliorare il dialogo e la conoscenza reciproca anche nel mondo dei colombi viaggiatori. E fu così che nel gennaio 2019 nacque l’idea di costituire la Confederazione colombofila del Mediterraneo, un “luogo” dove poter creare un forum internazionale dove far incontrare e dialogare i responsabili delle federazioni colombofile dei Pesi che insistono sul bacino del Mediterraneo in modo da promuovere e dare maggiore impulso a questa storica disciplina. Dopo circa due anni di lavoro intenso, sono stati ben 13 i Paesi che hanno aderito immediatamente quali: Portogallo, Spagna, Francia, Italia, San Marino, Malta, Slovenia, Montenegro, Kosovo, Albania, Giordania e Israele e, molti altri aderiranno a breve. Dopo aver ottenuto il riconoscimento ufficiale della Federazione Internazionale, avvenuto lo scorso agosto, il 20 gennaio a Torres Novas in Portogallo, si è tenuto il primo Congresso della Confederazione del Mediterraneo dove i delegati delle varie nazioni aderenti hanno potuto discutere sui progetti futuri ed eleggere i propri rappresentanti. Con grande onore e soddisfazione, all’unanimità, è stato eletto quale Presidente della Confederazione, il responsabile del dipartimento Colombi Viaggiatori dell’Associazione Sammarinese Proprietari e Amatori Colombi (ASPAC), il Dr. Matteo GRAPPA. Questa nomina rende il mondo della colombicoltura sammarinese particolarmente orgoglioso in quanto, a pochi anni dalla costituzione, l’ASPAC rappresenta una realtà dinamica e significativa sia a livello nazionale, sia internazionale. Con l’occasione ci preme ricordare che il prossimo 4-5 febbraio si terrà, presso la Sala Polivalente di Murata, il III Campionato Sammarinese di colombicultura che assegnerà i titoli nazionali agli appassionati delle varie categorie in esposizione.

cs Associazione Sammarinese Proprietari e Amatori Colombi