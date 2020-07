Rassegna spettacoli estivi: ancora qualche giorno per manifestare interesse all’attività di vendita e consegna di cibo e bevande

E’ stato prorogato fino all’8 luglio alle ore 15.00 il termine per inviare la manifestazione di interesse - rivolta a tutti gli operatori sammarinesi del settore ristorazione - a svolgere attività di vendita di cibo e bevande con la formula delivery in occasione di una rassegna di spettacoli estivi. La rassegna serale, organizzata dalle Segreterie di Stato al Turismo e alla Cultura, congiuntamente all’Ufficio Turismo e agli Istituti Culturali, vede l’alternarsi di proiezioni cinematografiche, concerti e rappresentazioni teatrali in tre suggestive location del centro storico (Campo Bruno Reffi, Cava dei Balestrieri e Orti Borghesi).

Sono previste 16 date: 19, 23, 26, 29, 30 e 31 luglio, 2, 3, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 24 e 27 agosto. Il format è incentrato sull’idea del pic-nic e tutti i dettagli relativi alla parte food, così come il form che gli operatori interessati dovranno compilare e inviare a eventi.turismo@pa.sm, sono online sul sito visitsanmarino.com nella sezione Business/Modulistica eventi.





Comunicato stampa

Ufficio del turismo