Rete a Pedini Amati: nessuna ingerenza, da Rete Desk una proposta di collaborazione

Prendiamo nota del comunicato del Segretario di Stato Pedini Amati. Dai cui toni, piuttosto scomposti, si indovinerebbe uno sgarro di RETE nei suoi confronti. Non c'è stata alcuna ingerenza nel Segretario al Turismo, semmai una collaborazione dato che la proposta di RETE DESK gli è stata inviata direttamente già a novembre 2021 ed è stata oggetto di un confronto presso la sua Segreteria con alcuni esponenti del gruppo. Il progetto pertanto è a sua disposizione e potrà farne ciò che crede: tenerne conto oppure cestinarlo. Il lavoro, l’approfondimento e l’elaborazione di proposte sono doveri di tutte le forze politiche, perché questo significa mettersi a disposizione della politica e del Paese. Questo senza scavalcare, né offendere nessuno, ma nell’esclusivo interesse della Repubblica. Il gruppo di lavoro RETE DESK, composto anche da non iscritti al Movimento, si è formato in maniera spontanea e si è posto l’obiettivo di formare competenze su alcuni temi specifici, tra i quali l'economia e il turismo. Ci rimane, pertanto, difficile comprendere le ragioni e le modalità di questo attacco piuttosto violento alla nostra forza politica. RETE non è affatto “imbarazzata” dalla propria immagine. Semmai è grazie alla propria identità che ha combattuto per evitare di dare in pasto il Paese a personaggi pericolosi le cui intenzioni erano solo quelle di distruggerlo. Spiace la presa di posizione del Segretario, proprio ora che le battaglie alla malavita che intendeva mettere le mani su San Marino sta dando i propri frutti. Gli attacchi che il Segretario rivolge a RETE non troveranno risposte di egual tenore; pertanto invitiamo Pedini Amati a proseguire serenamente il proprio lavoro, senza timore alcuno.

cs Movimento RETE