Ripristinate le visite ai degenti in ospedale: solo un familiare per paziente

Ripristinate dalla giornata odierna, le visite ai degenti ricoverati, da parte dei familiari. La disposizione prevede che dalla giornata odierna sia ripristinata la possibilità per i familiari dei degenti ricoverati nei reparti, di poterli visitare. Per l’accesso è necessario indossare una mascherina FFP2, ricordando che l’efficacia protettiva di tale dispositivo facciale filtrante è di 7/8 ore. L’accesso ai reparti di degenza (escluse le aree di isolamento Covid) è consentito giornalmente a un solo familiare per paziente ricoverato, e per un tempo massimo di 45 minuti, durante la fascia oraria mattutina compresa tra le 12:00 e le 13:00, oppure nella fascia pomeridiana compresa tra le 18:00 e le 19:00. Si ricorda che per l’accesso a tutte le strutture ISS, non solo l’Ospedale di Stato, ma anche Centri Sanitari, Farmacie, ecc... è necessario rispettare le principali disposizioni anticontagio, quali il distanziamento fisico di almeno 1 metro, il frequente lavaggio o igienizzazione delle mani e indossare sempre la mascherina FFP2.

c.s. Iss