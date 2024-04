Riunito il Direttivo della Federazione Servizi e Commercio USL: focus sui rinnovi contrattuali già sottoscritti e sulle future trattative

La scorsa settimana si è riunito il Direttivo della Federazione Servizi e Commercio, in quella cornice come primo punto è stata presentata una panoramica dei contratti rinnovati. Si è registrata soddisfazione da parte del Direttivo per i risultati conseguiti in merito al rinnovo di contratti scaduti da anni, pur nella consapevolezza che c’è ancora tanto da fare, specie dal punto di vista normativo. Nello specifico parliamo del Contratto Servizi, Commercio e Commercio Turistico, Alberghi Ristoranti Bar e Mense, Salariati AASLP, Agenzie di Assicurazione. Grande attenzione inoltre sui contratti ancora da rinnovare: Contratto Banche e Banca Centrale per i quali le trattative stanno proseguendo anche in queste settimane.

Si è passati successivamente a dare uno sguardo ai futuri rinnovi che per la quasi totalità saranno dal 2025 in avanti.

Il Segretario della Federazione Servizi e Commercio Marco Santolini ha illustrato le proiezioni macroeconomiche per l’Italia nel triennio 24-26 elaborate da Banca d’Italia e in particolare sulla parte riguardante l’andamento dell’inflazione. Assieme al Direttivo ha condiviso l’obiettivo di ottenere degli aumenti in linea con tale andamento per far sì che i lavoratori non perdano ulteriore potere d’acquisto.

Il Direttivo ha preso in esame anche altre tematiche, quali gli interventi messi in campo dal Governo a sostegno delle famiglie. Interventi purtroppo ritenuti insufficienti. È emersa infine la tematica riguardante lo scarso utilizzo dello smart working anche in quei settori come ad esempio i tour operator, dove le lavoratrici e i lavoratori potrebbero svolgere al meglio la propria mansione anche da remoto. “Opportunità - ha concluso amaro Santolini - che spesso non viene colta dai datori di lavoro solo per principio o retaggio culturale. Il mio auspicio è un cambio di rotta su argomenti che stanno molto a cuore alle lavoratrici e ai lavoratori ma che a ben vedere potrebbero portare vantaggi concreti anche al datore di lavoro non soltanto in termini di produttività”. Comunicato stampa



Unione Sammarinese Lavoratori - USL