Romagna per la Costituzione: attacchi ingiustificati, rigettiamo le accuse di negazionismo

Con questo comunicato ufficiale noi di “Romagna per la Costituzione”, insieme a tutti i molteplici movimenti, associazioni, realtà presenti sul territorio che per l’occasione essa rappresenta, rigettiamo in toto le gravi e diffamatorie accuse di “negazionismo” che in questi ultimi giorni esponenti di spicco del mondo politico locale e regionale hanno mosso nei confronti della Manifestazione di Sabato 24 Ottobre, da noi organizzata. Dichiariamo che sarà nostra premura far sì che la suddetta Manifestazione si svolga in totale sicurezza e che inviteremo costantemente per l’intera durata dell’evento tutti i partecipanti al rispetto delle normative vigenti. Siamo talmente rispettosi nei confronti della vita dei nostri concittadini, che abbiamo a cuore non soltanto la loro Salute, ma anche la loro Libertà e i loro Diritti Costituzionali. Possiamo dire altrettanto di chi ci ha attaccato pregiudizialmente? Ricordiamo che in Italia, sino a prova contraria, esistono due precisi articoli che garantiscono e tutelano: 1) Il Diritto di riunirsi pacificamente (Art.17) 2) Il Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (Art.21). In quest’ultimo caso facciamo sommessamente notare il paradosso per cui, coloro che vorrebbero sospenderlo sono gli stessi che nei fatti e per di più da una posizione privilegiata di potere, lo sfruttano strumentalmente a proprio vantaggio, senza alcuna vergogna e pudore. Non ci facciamo né ci faremo intimidire da nessuno, tanto meno da questi controversi personaggi politici. Vogliamo ridare fiducia e slancio vitale al nostro territorio e al nostro paese! E così faremo! Tutti in piazza Sabato 24 Ottobre, a partire dalle 14.30, per il futuro nostro e dei nostri figli!!!