Round Table San Marino dona 2.000 euro all'Iss

La Round Table San Marino, club service sammarinese fondato in Repubblica nel 1993, ha donato questa mattina all’Istituto per la Sicurezza Sociale, un assegno da 2.000 euro frutto della raccolta sottoscritta tra i propri soci, ex socie e soci fondatori. In particolare: Vittorio Venturini, Dario Cardinali, Alessandro Bianchini, Sante Lonfernini, Lino Sbraccia, Massimo Ghinelli e Franco Cavalli. Un contribuito per aiutare l’ISS nella lotta all’epidemia da COVID-19. A consegnare l’assegno al Segretario di Stato alla Sanità Roberto Ciavatta il presidente della Round Table San Marino, Francesco Chiarelli e il tesoriere, Andrea Parata.

c.s. Round Table San Marino