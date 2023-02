San Marino Innovation continua a crescere, nel 2022 un’istanza a settimana

San Marino Innovation continua a crescere: anche il 2022 si è chiuso con un bilancio in crescita rispetto all’anno 2021, già ricco di successi. Sono aumentati infatti i principali indicatori statistici, a iniziare dal numero di imprese ad Alto Contenuto Tecnologico (89 costituite) e dal numero delle persone occupate nelle stesse, che ha oltrepassato quota 200. Il lavoro avviato quasi tre anni fa sta portando i frutti sperati in termini di visibilità e attrattività del sistema, che si traducono anche nei nuovi record di imprese, di occupati e di fatturati, che a loro volta contribuiscono a sostenere anche economicamente San Marino Innovation, come dimostra l’aver raggiunto, per il secondo anno consecutivo, un risultato di bilancio positivo. “Era un obiettivo prioritario per il CdA e per tutto lo staff, ma la soddisfazione più grande”, spiega il Presidente Lorenzo Spadoni, “è stata ancora una volta riuscire a dare alle imprese innovative un sostegno fondamentale per il loro sviluppo, con servizi puntuali, momenti di formazione e un network di qualità attraverso realtà istituzionali e private. Il successo delle imprese è anche il successo di San Marino Innovation: la loro crescita è quindi il nostro primo obiettivo e noi cresciamo con loro”.

Imprese ad Alto Contenuto Tecnologico

Sono state 53 le istanze di richiesta di accesso al regime innovazione pervenute nel corso del 2022, una media di un’istanza a settimana: 2 in più del 2021. Le istanze risultate positive e quindi certificate sono state in tutto 30, 5 sono in valutazione mentre 18 sono state respinte, il doppio rispetto all'anno precedente. Ciò è dovuto soprattutto ad un processo di valutazione e selezione dei progetti imprenditoriali presentati sempre più accurato. La scelta operata dal CdA, infatti, è tesa ad alzare il livello qualitativo dell’ecosistema certificando i progetti ad alto grado innovativo e le attività economiche che aprono le prospettive del paese a nuovi mercati, in particolare attraverso l’assunzione di professionalità fortemente specializzate. La valutazione di carattere tecnico effettuata dall'Istituto tiene in considerazione i profili innovativi del prodotto, servizio, processo, tecnologia, organizzazione o modello di business proposto. La certificazione del carattere innovativo d’impresa, infatti, è rilasciata in seguito all’analisi dei principali criteri su cui si basa la valutazione, ovvero, il grado di innovazione rispetto al mercato di riferimento, la sostanzialità dell’impresa nonché la solidità e la coerenza del business plan. Per questo è richiesto alle imprese, che vogliono entrare nel regime innovazione, di completare l’istanza in tutte le sue parti e allegare tutti i documenti necessari a verificare questi aspetti. Il CdA, nel processo di validazione, considera non solo l’effettiva valenza e sostenibilità del progetto imprenditoriale, ma anche eventuali profili di rischio e di opportunità per il sistema paese.

Occupati

Se gli occupati nelle imprese ad Alto Contenuto Tecnologico a dicembre 2021 si aggiravano già a 127 unità, a dicembre 2022 hanno raggiunto quota 215 dipendenti, di cui 49 assunti part time. Un incremento pari al 69,29%, in buona parte dovuto al nuovo contratto stipulato tra i legali rappresentanti delle imprese ACT e San Marino Innovation, che prevede l’assunzione di almeno un dipendente full time o due dipendenti part time entro dodici mesi dal rilascio della licenza d’esercizio all’impresa stessa.

Formazione

I nuovi scenari competitivi richiedono alle imprese sempre più adeguamenti dei sistemi di produzione, dei modelli di business nonché una verticalità sulle competenze strategiche per rispondere alle nuove richieste del mercato. “Per rispondere a questa esigenza”, afferma il Direttore del Comitato Scientifico, Enrico Zanotti, “sono iniziati nel 2022 e proseguiranno nel 2023, dei workshop formativi dedicati alle imprese del regime, ma anche per tutti gli interessati, pensati e realizzati dall’Istituto in collaborazione con alcune imprese innovative o partners certificati, finalmente in presenza”. San Marino Innovation ha infatti previsto diverse offerte formative di alto profilo in differenti settori, con tematiche di interesse tra le più diversificate: la prima è stata incentrata su uno dei social di maggior successo, Linkedin, seguita da quella su Facebook e Instagram Business. Il 24 gennaio si è tenuto un workshop sul packaging ecosostenibile, rivolto soprattutto alle aziende che si occupano di food e cosmesi, mentre il prossimo incontro in programma il 24 marzo sarà il webinar su “come affrontare le minacce cibernetiche”.

Cs - San Marino Innovation