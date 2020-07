San Marino, riapre il cinema Concordia

Riapre il Cinema Concordia di San Marino con 3 appuntamenti estivi da non perdere! Sabato 11 e Mercoledì 15 luglio alle h 21.00 si riparte con FIGLI, la commedia italiana di Mattia Torre con con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, diretto da Giuseppe Bonito. Ben 3 candidature ai Nastri d'Argento per questo film tratto dal monologo recitato da Valerio Mastandrea e scritto da Mattia Torre "I figli ti invecchiano". La sfida? Fare il secondo figlio nell'Italia della natalità zero e della precarietà come regola di vita. Sabato 18 e mercoledì 22 sarà la volta di JOJO RABBIT, film di Taika Waititi, con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson. Le disavventure di un ragazzino di dieci anni convinto nazista nella Germania del 1945. Un film dove si ride, e molto; ma anche tenerissimo e insieme sorprendentemente duro con un bravissimo ragazzino protagonista Sabato 25 e mercoledì 29 chiuderà la rassegna IL DIRITTO DI OPPORSI un film di Destin Daniel Cretton, con Brie Larson, Jamie Foxx, Michael B. Jordan. Dopo la laurea ad Harvard un giovane avvocato di colore decide di difendere chi è stato condannato ingiustamente alla pena di morte. Il racconto di un'amicizia capace di cambiare, prima ancora che il corso delle cose, il cuore delle persone. Tratto da una storia vera, un film toccante, «civile, potente, glorioso» (movieplayer.it). Si consiglia di acquistare i biglietti on line sul sito www.sanmarinocinema.sm La sala è climatizzata e la distribuzione dei posti rispetterà le disposizioni precauzionali.