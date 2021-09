Segreteria Turismo risponde al Comitato Turismo Organizzato

Lo scorso 8 settembre si è tenuto un incontro con alcuni operatori economici della categoria Tour Operator e Agenzie Viaggi, costituitisi in comitato (Comitato Turismo Organizzato come indicato nel comunicato del 23 settembre), accompagnati dall’associazione di riferimento (OSLA) avente ad oggetto la richiesta di ulteriori interventi di sostegno per il settore in grave crisi. La Segreteria di Stato per il Turismo e la Segreteria di Stato per le Finanze in tale occasione hanno dato ampia disponibilità ad ascoltare le problematiche e le questioni riguardanti le difficoltà evidenziate impegnandosi per favorire la ripresa e il sostegno e a fornire risposta alla richiesta di interventi che consentano la sopravvivenza di un intero settore ed evitino la dispersione di queste competenze professionali. Per la valutazione e realizzazione degli interventi integrativi richiesti e la compatibilità e sostenibilità nell’ambito del contesto normativo vigente è stato indicato come termine il mese di ottobre 2021, ricordando che restano comunque ancora in vigore gli importanti interventi già previsti nel Decreto Ristori e nelle norme di accesso alla Cassa Integrazione. La Segreteria di Stato per il Turismo sta coordinando i lavori con le altre Segreterie coinvolte per potere dare adeguata risposta a quanto richiesto.