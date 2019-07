Ssd: indispensabile accertare le responsabilità dei dissesti finanziari

Raccogliamo con favore il comunicato di ieri, 22 luglio, del Movimento Ideali Socialisti e ne condividiamo in gran parte i significati espressi. Anche Sinistra Socialista Democratica infatti ritiene che sia indispensabile la prosecuzione delle attività tese all’accertamento delle responsabilità, individuali e collettive, che hanno causato i dissesti finanziari che oggi ci troviamo a fronteggiare. Infatti crediamo fermamente che solo attraverso questo percorso potrà essere avviata un’importante stagione di riforme indirizzate alla messa in sicurezza del bilancio dello Stato. Proprio per questo SSD si è resa promotrice, insieme a Civico 10 e Riforme e Sviluppo, del progetto politico che deve riguardare tutte le forze progressiste e riformiste che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Riteniamo che oggi più che mai il Paese abbia la necessità di riforme e misure improntate all’equità, alla giustizia sociale, alla parità dei diritti e delle opportunità, alla difesa dei più deboli, insomma a tutti quei principi e quei valori che solamente le forze di Sinistra possono esprimere e difendere. Anche di questo parleremo durante la Festa della Libertà del 28 Luglio con vari esponenti della Sinistra sammarinese e quindi cogliamo questa occasione per trasmettere il nostro invito al MIS a partecipare a questo momento di confronto politico da cui siamo certi potranno emergere interessanti proposte per il nostro futuro.