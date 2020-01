Ssd si congratula con Bonaccini

È con grande soddisfazione che Sinistra Socialista Democratica ha appreso la notizia della rielezione di Stefano Bonaccini a presidente della regione Emilia Romagna e con altrettanto piacere l’aver visto rielette due grandi amiche della Repubblica di San Marino, le compagne Emma Petitti e Nadia Rossi, entrambe riconfermate nel collegio di Rimini. Sinistra Socialista Democratica ha seguito con particolare interesse tutta la tornata elettorale della componete di centro sinistra basata su proposte concrete e soprattutto sostenibili, a dispetto di proposte divisive, pericolose e non rispondenti alle vere esigenze dei vicini Emiliano-Romagnoli. Questo è senza dubbio sintomo di una profonda analisi dei contenuti proposti e della bontà dei principali protagonisti che hanno portato a questo non scontato successo. Il nostro partito certamente riaffermerà lo spirito collaborativo con cui si è sempre contraddistinto nelle relazioni con il Partito Democratico. L’esperienza dell’Emilia Romagna deve far riflettere sul percorso che porta all’unita delle forze di centro sinistra, capace di creare un fronte riformista in grado di ridare vigore e speranza per il rilancio di un’azione politica non basata sullo scontro e sull’odio ma tesa a generare fiducia e vicinanza alla popolazione. Sinistra Socialista Democratica rinnova il suo augurio ai neo eletti per un proficuo lavoro.