Sums femminile: rinviato il concerto per 8 marzo

"La Società femminile di Mutuo Soccorso e l'Associazione culturale MASK comunicano con profondo dispiacere il rinvio del concerto della pianista Patrizia Romanello e dell'incontro con l'avv. Gianna Burgagni e la dr.ssa Ghitty Payman, incontro celebrativo che si doveva tenere domenica 8 marzo, in ricorrenza della festa della donna, presso il palazzo SUMS. La SUMS femminile e la Mask colgono l'occasione per esprimere i più sinceri auguri a tutte le donne per l'8 marzo in questo delicato momento di emergenza nazionale."